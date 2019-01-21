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В Красноярске депутатам ГД и сенаторам отправили по почте мусор

21.01.2019 09:35
В Красноярске депутатам ГД и сенаторам отправили по почте мусор

В Красноярске местные активисты собрали мусор, чтобы отправить его в посылке депутатам Государственной думы и сенаторам. Как передает Лента.ру, посылки с грузом были запечатлены на видео и выложены в сеть. Молодые люди сделали это для того, чтобы привлечь внимание к такой проблеме как загрязнения города. Красноярск считается одним из самых грязных городов России.

Активисты отмечают, что чиновники словно не видят этой проблемы, а министр экологии в такой ситуации вообще решил уйти в отпуск.

Называются имена чиновников, кому предназначены посылки с мусором: депутаты Госдумы Юрий Швыткин, Сергей Натаров, Виктор Зубарев, Раиса Кармазина, а также сенатор от Красноярского края Андрей Клишас.

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