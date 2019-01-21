В Таганроге многодетной семье выделили пособие в 47,5 рубля

21.01.2019 06:58



Таганрогская многодетная семья, в которой есть только один родитель, обратилась к властям города с просьбой получить материальную помощь. Чиновники рассмотрели это заявление и решили принять положительное решение в этом вопросе. По их мнению, семье положена единовременная выплата сроком на один месяц и материальная помощь. Чиновники определили размер единовременной выплаты в сумме 47,5 рубля, а материальная выплата, которую многодетная семья получит из бюджета города, будет равняться 1 тыс. рублей, пишет РИА Новости.