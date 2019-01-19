Спасатели нашли тела двух летчиков Су-34

19.01.2019 08:29



На Дальнем Востоке продолжается спасательная операция. Как сообщает официальный представитель Министерства обороны России, спасателям удалось обнаружить тела двух летчиков. Ранее, был спасен штурман самолета. Его жизнь находится вне опасности. Вместе с тем, поиски последнего пилота продолжаются. В спасательной операции, по информации Минобороны, задействованы самолеты Ан-12, Ан-30, Ту-142, вертолеты Ми-8, а также несколько кораблей Тихоокеанского флота и гражданских судов, пишет ТАСС.