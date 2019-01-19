Чубайс ответил на критику со стороны Соловьева

19.01.2019 08:53



Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал главу "Роснано" Анатолия Чубайса за то, что ранее, Чубайс обвинил россиян в расточительном использовании электроэнергии. Соловьев привел статистические данные электровооруженности экономики, согласно которым россияне потребляют меньше энергоресурсов, чем жители многих стран.

Тем не менее Анатолий Чубайс ответил на эту критику. Он подчеркнул, что Соловьев не разобрался в предмете спора. По словам Чубайса, речь шла об энергоэффективности экономики, которая оценивается не в киловатт-часах на человека, а в рублях ВВП на тонну условного топлива. Энергоемкость экономики, которая в нашей стране превышает мировые показатели примерно в 2.2 раза, не имеет никакого отношения к электровооруженности, пишет РИА Новости.