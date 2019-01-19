В Крыму рассмотрели предложение Германии по Керченскому проливу

19.01.2019 09:08



Председатель комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал предложение Германии о направлении в район Керченского пролива международных экспертов Германии и Франции для того, чтобы оценить обстановку относительно свободы судоходства. По его словам, это сможет убедить мировое сообщество в том, что Россия неукоснительно соблюдает положения международного права и норм судоходства, пишет РИА Новости.