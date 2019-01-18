Германия подтвердила свободу судоходства в Керченском проливе

18.01.2019 17:14



Как сообщает агентство Reuters, министр иностранных дел Германии Хайко Маас, который в настоящий момент находится с рабочим визитом в Москве, подтвердил, что Керченский пролив открыт для судоходства и все суда имеют возможность беспрепятственно пройти через пролив. По его словам, эту информацию подтверждают все причастные. Также, Маас призвал не допустить эскалации Керченского кризиса и высказал свое мнение по вопросу задержания украинских моряков, которые в конце прошлого года незаконно пересекли государственную границу России. Так, Маас считает, что для снятия напряжения, российская сторона должна вернуть задержанных украинских моряков на родину, пишет Лента.ру.