В Вологодской области начали продавать яйца поштучно

19.01.2019 00:44



Магазины Вологодской области начали продавать куриные яйца поштучно, предположительно, данное решение было принято с целью замаскировать рост цен на вышеназванную категорию товаров, сообщают «Известия». Данная мера была принята еще в декабре, в то время, когда цена на продукцию, производимую птицефабриками, начала неуклонно повышаться. Стоимость одного яйца категории «Отборное» варьируется от 7 до 8 рублей.