Трамп собирает деньги на кирпичи для демократов

18.01.2019 23:59



45-ый президент США Дональд Трамп начал сбор пожертвований, целью которых является покупка кирпичей, сообщает портал «News.ru». Но кирпичи нужны президенту не для строительства стены на границе с Мексикой, а для того, чтобы отправить их в офисы американских демократов, которые всячески препятствуют возведению вышеназванной стены. Таким образом Трамп хочет продемонстрировать, что население Америки, а точнее большая его часть, поддерживает идею по строительству пограничной стены. Каждый кирпич обойдется желающему его купить в $20, а всего планируется отправить демократам 100 тыс. кирпичей.