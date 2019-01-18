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Трамп собирает деньги на кирпичи для демократов

18.01.2019 23:59
Трамп собирает деньги на кирпичи для демократов

45-ый президент США Дональд Трамп начал сбор пожертвований, целью которых является покупка кирпичей, сообщает портал «News.ru». Но кирпичи нужны президенту не для строительства стены на границе с Мексикой, а для того, чтобы отправить их в офисы американских демократов, которые всячески препятствуют возведению вышеназванной стены. Таким образом Трамп хочет продемонстрировать, что население Америки, а точнее большая его часть, поддерживает идею по строительству пограничной стены. Каждый кирпич обойдется желающему его купить в $20, а всего планируется отправить демократам 100 тыс. кирпичей.

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