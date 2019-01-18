Глава «Почты России» купил квартиру стоимостью миллиард рублей

18.01.2019 22:51



Николай Подгузов, являющийся главой «Почты России», приобрел элитную квартиру, чья стоимость превышает 1 млрд. рублей, сообщает «Газета.ру». Официальный представитель «Почты России» сделал заявление, согласно которому Подгузов купил вышеназванные апартаменты в элитном жилом комплексе в ипотеку, но на вопрос, касающийся первоначального взноса и размера ежемесячного платежа не смог дать внятного ответа. Задекларированный доход Николая Подгузова за 2017 год составил чуть более 8 млн. рублей, что, в теории, позволило бы ему приобрести в ипотеку жилье не дороже 120 млн. рублей.