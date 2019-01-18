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В Госдуме предложили убрать алкоголь и табак из обычных магазинов

18.01.2019 21:58
В Госдуме предложили убрать алкоголь и табак из обычных магазинов

Андрей Свинцов, занимающий пост депутата Государственной думы от партии ЛДПР, разработал законопроект, который, в случае принятия, обязует продавать алкогольную и табачную продукцию исключительно в специализированных магазинах, сообщают «РИА новости». В подобные магазины смогут входить исключительно совершеннолетние граждане, кроме того график работы подобных магазинов не будет круглосуточным, поскольку продажа алкоголя ночью незаконна, а ночная торговля табачными изделиями попросту не выгодна. По мнению депутата, данный законопроект избавит покупателей от спонтанных покупок вредных товаров, а несовершеннолетних убережет от табака и алкоголя.

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