В Госдуме предложили убрать алкоголь и табак из обычных магазинов

18.01.2019 21:58



Андрей Свинцов, занимающий пост депутата Государственной думы от партии ЛДПР, разработал законопроект, который, в случае принятия, обязует продавать алкогольную и табачную продукцию исключительно в специализированных магазинах, сообщают «РИА новости». В подобные магазины смогут входить исключительно совершеннолетние граждане, кроме того график работы подобных магазинов не будет круглосуточным, поскольку продажа алкоголя ночью незаконна, а ночная торговля табачными изделиями попросту не выгодна. По мнению депутата, данный законопроект избавит покупателей от спонтанных покупок вредных товаров, а несовершеннолетних убережет от табака и алкоголя.