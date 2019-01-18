В почтовых отделениях Мурманска перестали продавать пиво

18.01.2019 21:45



В четырех из сорока отделений «Почты России» Мурманска перестали продавать пиво, вследствии резко негативного отношения клиентов к данному факту, сообщает «Российская газета». Подавляющее большинство посетителей почтовых отделений крайне негативно отозвались о старте продаж слабоалкогольных напитков прямо в отделениях почты. Тем не менее, порядка трёх тысяч отделений «Почты России» продолжают продавать пиво по всей стране, преимущественно в сёлах и деревнях.