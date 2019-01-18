МИД РФ: Штаты стремятся к безраздельному военному первенству

18.01.2019 20:51



Текущая военная политика США совершенно чётко и ясно даёт понять, что «страна грёз» хочет быть безраздельным военным лидером всего мира, с возможностью проводить свои военные операции в любой точке мира, сообщают «Вести». Данное заявление сделал официальный представитель Министерства иностранных дел России, подчеркнув, что сказанные слова выражают точку зрения всего ведомства. Тревожным «звонком» стала политика США в вопросах противоракетной обороны. МИД России обеспокоен тем, что Вашингтон не хочет идти на диалог, игнорируя все встречные предложения о проведении переговоров по вопросам, связанным с международной безопасностью и контролю за вооружениями.