Климкин заявил о разрыве 49 соглашений с Россией

18.01.2019 20:38



Павел Климкин, являющийся Министром иностранных дел Украины, заявил, что 49 соглашений между Украиной и Россией были расторгнуты, а еще около 50 находятся под угрозой расторжения, сообщает «RT». По словам украинского министра, вся нормативно-правовая база взаимоотношений между двумя странами подвергается полному пересмотру и переработке. В ближайшем будущем будут «разорваны» все дипломатические и политические связи Украины и России.