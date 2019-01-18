В Уфе уволили дознавательницу, заявившую о групповом изнасиловании

18.01.2019 19:59



Дознавательница полиции из Уфы, в октябре прошлого года заявившая о факте группого изнасилования со стороны своего начальства, была уволена из рядов полиции, сообщает «Российская газета». Кроме того, была уволена еще одна сотрудница полиции, которая проходит по вышеназванному уголовному делу свидетелем. Девушки были уволены по итогам прошедшей служебной проверки с формулировкой: «за совершение поступков, порочащих честь и достоинство». Что касается троих полицейских, обвиняемых в изнасиловании, то они по-прежнему находятся в СИЗО.