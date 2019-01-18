Ученые сообщают о всплеске столкновений с астероидами: Земля движется к столкновению?

18.01.2019 18:49



Крупные астероиды врезались в Землю более чем в два раза чаще за последние 290 млн лет, сообщают исследователи в своей новой работе, опубликованной в журнале Science. Ученый-планетолог из Университета Торонто Сара Мазруэй и ее коллеги заметили эту тенденцию после изучения кратеров на Земле и на Луне, которые были больше, чем 12 миль. По их словам, для создания таких отверстий требуются космические объекты шириной не менее полумили, пишет TechTimes.

Одна из проблем, связанных с отслеживанием истории ударов астероидов на Земле, заключается в том, что эрозия и геологические процессы, возможно, стерли следы старейших ударных кратеров нашей планеты. Оказывается, однако, что ученые могут узнать об истории воздействия на Землю, изучая кратеры на Луне. Из-за их непосредственной близости друг от друга, Земля и ее естественный спутник испытал подобные темпы падения астероидов с течением времени. Луна не подвержена эрозионным процессам, которые постепенно разрушают кратеры на Земле. Таким образом, она сохранила долгосрочную историю воздействия. Если ученые смогут датировать эти лунные кратеры, они также смогут воссоздать историю ударов астероидов по земле и скорость бомбардировок.

Они сделали это с помощью лунного разведывательного орбитального аппарата (LRO) НАСА. Ученым удалось датировать лунные кратеры по тепловым данным и изображениям Луны, собранным LRO.

Так, ученые обнаружили, что возраст и количество кратеров на Луне и на Земле чрезвычайно похожи, бросая вызов идее, что Земля потеряла много ранних кратеров. Они также обнаружили, что скорость воздействия на Землю увеличилась от двух до трех раз около 290 млн лет назад, незадолго до появления динозавров.

"Это означает, что на Земле меньше старых кратеров в наиболее стабильных регионах не из-за эрозии, а потому, что скорость удара была ниже до 290 млн лет назад", - сказал Уильям Боттке из Юго-Западного исследовательского института в Боулдере, штат Колорадо.

Так может ли Земля быть поражена астероидом? НАСА перечислила потенциально опасные астероиды. До сих пор не найден космический странник, представляющий катастрофическую угрозу Земле в ближайшем будущем. Исследователи также заявили, что они не беспокоятся, несмотря на увеличение частоты столкновений с астероидами, потому что они происходят не так уж и часто.