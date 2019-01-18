Российские ученые заявили об угрозе столкновения Земли с астероидом Апофис

18.01.2019 13:10



Исследователи кафедры небесной механики Петербургского государственного университета заявили, что в 2068 году может произойти столкновение астероида Апофиса с Землей. Как передает РИА Новости, об этом сообщает доклад, который был подготовлен специально для Королевских чтений по космонавтике.

Кроме этого, как сообщают ученые, этот астероид приблизиться к нашей планете на опасное расстояние в 38 тысяч км – это в 10 раз меньше, чем от Земли до Луны. Сближение с астероидом произойдет 13 апреля 2029 года.