Минобороны опровергло данные о спасении второго пилота Су-34

18.01.2019 17:43



Официальный представитель Министерства обороны России не подтвердил информацию о спасении второго пилота Су-34. По официальным данным, в настоящее время спасти удалось только штурмана самолета, который, в настоящее время, переправляется в Хабаровск. Жизни спасенного летчика ничего не угрожает, его состояние оценивается медиками как удовлетворительное. Тем не менее, представитель ведомства сообщил, что спасатели зафиксировали сигнал аварийно-спасательного буя. Операция по поиску и спасению оставшихся членов экипажей продолжается, пишет ТАСС.