Нашли второго пилота Су-34, потерпевшего аварию на Дальнем Востоке

18.01.2019 13:41



Обнаружен второй летчик самолета Су-34, потерпевшего аварию на Дальнем Востоке, передает РИА Новости со ссылкой на информацию Министерства обороны.

«С первого захода экипаж вертолета завис над индивидуальным спасательным плотом, и летчик был поднят на борт вертолета», — цитирует агентство ведомство.

Уточняется, что состояние обеих летчиков медики оценивают как удовлетворительное.

Вместе с этим, как отмечают в Минобороны, операция по спасению осложняется погодными условиями, которые сопровождаются шквалистым ветром и штормом. Также на место крушения направляются шесть кораблей Тихоокеанского флота и два гражданских суда.