Путин согласился пустить экспертов Германии и Франции в Керченский пролив

18.01.2019 15:36



Президент России Владимир Путин, во время переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, согласился с тем, чтобы международные специалисты из Германии и Франции проверили свободу судоходства в Керченском проливе. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Тем не менее, Германия пытается облечь данные договоренности в документ, который должна будет согласовать Украина. По словам Лаврова, попытки привлечь Украину к принятию решений в данном вопросе приведет к той же самой ситуации, в которой оказался "Нормандский формат" с "формулой Штайнмайера", пишет РБК.