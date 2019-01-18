Глава Минтранса рассказал о сроках запуска железнодорожной части Крымского моста

18.01.2019 16:14



Глава Минтранса Евгений Дитрих рассказал о процессе строительства железнодорожной части Крымского моста. По его словам, все строительные работы, как на железнодорожном полотне самого моста, так и на подходах к нему, идут полным ходом в соответствии с утвержденным ранее графиком работ. По плану, движение по железнодорожной части Крымского моста будет запущено в конце 2019 года. Тем не менее, строители делают все возможное для того, чтобы ускорить сроки сдачи объекта и завершить все необходимые работы раньше срока, пишет Российская газета.