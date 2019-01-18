Еще один регион выразил желание списать долги за газ
По примеру Чеченской Республики, депутаты Смоленской области обратились в прокуратуру, с просьбой списать долги за газ населению региона. По словам депутатов, жители всех регионов должны иметь одинаковые права, также, как и все субъекты федерации должны быть равны, согласно Конституции России. Поэтому, учитывая что чеченский суд обязал "Газпром" списать долги жителям Чечни, прокуратура Смоленской области должна рассмотреть этот вопрос и вплотную заняться им, пишет Лента.ру. Как сообщалось ранее, чеченский суд обязал "Газпром" списать задолженность населения Чечни за газ на общую сумму порядка 9 млрд рублей. "Газпром" будет оспаривать данное судебное решение.
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Я тоже прошу списать долги с Московского региона
почему Чечне можно ..с ее самой большой и самой красивой мечетью можно долг списать ..тем более что у нее есть возможности расплатиться а Смоленщине где почти ничего нет нельзя ...Смоляне молодцы!!!! держитесь!!простые Россияне с Вами!!!
Всё гавах закончился?