Еще один регион выразил желание списать долги за газ

18.01.2019 15:56



По примеру Чеченской Республики, депутаты Смоленской области обратились в прокуратуру, с просьбой списать долги за газ населению региона. По словам депутатов, жители всех регионов должны иметь одинаковые права, также, как и все субъекты федерации должны быть равны, согласно Конституции России. Поэтому, учитывая что чеченский суд обязал "Газпром" списать долги жителям Чечни, прокуратура Смоленской области должна рассмотреть этот вопрос и вплотную заняться им, пишет Лента.ру. Как сообщалось ранее, чеченский суд обязал "Газпром" списать задолженность населения Чечни за газ на общую сумму порядка 9 млрд рублей. "Газпром" будет оспаривать данное судебное решение.