СК считает взрыв газа основной версией трагедии в Магнитогорске

18.01.2019 15:13



Следственный комитет прокомментировал информацию, появившуюся в некоторых СМИ, о том, что взрыв бытового газа в жилом доме в Магнитогорске является терактом и ответственность за него взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство". По словам официального представителя ведомства, основной версией трагедии является взрыв бытового газа. Тем не менее, следствие рассматривает все возможные версии произошедшего. Официальная версия трагедии будет озвучена только после окончания следственных действий, пишет RT.