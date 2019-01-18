Террористы взяли на себя ответственность за взрыв в Магнитогорске

18.01.2019 07:23



Организация SITE Intelligence Group, которая следит за действиями террористов, сообщила, что запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" заявила о том, что ее боевики причастны к взрыву газа в жилом доме в Магнитогорске, который произошел утром 31 декабря прошлого года. Тем не менее, специалисты Следственного комитета несколько раз проверили обломки, взятые с места трагедии, и не нашли никаких следов взрывчатых веществ. Об этом сообщает Лента.ру.

Напоминаем, что ранним утром 31 декабря 2018 года произошел взрыв бытового газа в одной из квартир жилого дома в Магнитогорске, расположенного на проспекте Карла Маркса. Из-за взрыва произошло обрушение одного из подъездов дома. Во время трагедии погибли 39 человек.