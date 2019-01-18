На Дальнем Востоке произошло столкновение двух Су-34

18.01.2019 11:21



О столкновении двух самолетов Су-34 сообщили представители Минобороны, передает РИА Новости. В сообщении говорится, что столкновение произошло в ходе учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря, на расстоянии 35 км от берега. Вероятно, падение самолетов произошло в Татарском проливе, между Хабаровском и Сахалином.

В министерстве также сообщили, что самолеты совершали полет без боекомплекта. Экипажи смогли вовремя катапультироваться. В данный момент их поисками занимаются два вертолета Ми-8 и самолет Ан-12.