В ракете «Ангара» обнаружен редкий дефект

18.01.2019 10:08



Редкий дефект эксперты обнаружили в двигателях сверхтяжелой ракеты «Ангара» РД-191. Как передает РИА Новости, информация об этом поступила от представителей НПО «Энергомаш», где производятся двигатели для ракет.

Как сообщается, при старте ракетные двигатели могут приводить к ее разрешению, однако меры противодействия этому срабатывают не всегда. Вместе с этим в «Энергомаше» заверяют, что способ решить проблему найден. Для этого в конструкцию двигателя «Ангары» будет введен спецклапан.