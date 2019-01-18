Россия и Китай обошли США в гонке за превосходство в оружии

18.01.2019 11:56



Россия и Китай обогнали США в мировой войне за превосходство в оружии – статья с таким содержанием была опубликована в британском издании The Times. Обе страны существенно продвинулись в финансировании и развитии нового вооружения, которое имеет все шансы подавить военное превосходство США.

Газета пишет, что новая гонка вооружений уже началась, и космос оказался в ней последним рубежом. В этом плане громкое заявление американского президента Дональда Трампа, в котором он упомянул о противоракетной обороне космического базирования – это ответ на возрастающую угрозу со стороны России и Китая, которые создают «новое поколение экзотического оружия».

Однако в данный момент, как пишет автор публикации, США продолжают оставаться самой могущественной военной державой в мире.