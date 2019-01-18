Сербия хочет газопровод в обход территории Украины

18.01.2019 08:25



Сербский лидер Александр Вучич сообщил о заинтересованности страны присоединиться к «Турецкому потоку». Напомним, что это – еще один проект, который идет в обход украинской территории.

О своих ожиданиях и дальнейших планах Вучич сообщил по итогам встречи с президентом Владимиром Путиным, которая состоялась в Белграде. По его словам, многое уже сделано в данный момент, в частности, подписан ряд документов. Президент Сербии также напомнил, что ранее страна получала газ через Украину и Молдавию, а теперь хочет через Болгарию.