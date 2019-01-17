США планируют использовать ядерное оружие для сдерживания России и Китая

17.01.2019 10:03



Как стало известно, в новой стратегии ПРО США речь идет о том, что Вашингтон продолжает расценивать ядерное оружие в качестве главного инструмента, которое будет сдерживать два государства – Россию и Китай. По информации ТАСС, информация об этом поступила от источника из администрации США. При этом собеседник отметил, что глава США Дональд Трамп планирует наладить хорошие отношения с Москвой и Пекином.