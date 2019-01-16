Путин поручил полностью расселить пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске

16.01.2019 16:13



Президент России Владимир Путин считает, что жилой дом в Магнитогорске, в котором произошел взрыв бытового газа, необходимо полностью расселить. Такое поручение глава государства дал губернатору Челябинской области. Ранее власти собирались демонтировать только два подъезда, разрушенных взрывом и не подлежащих восстановлению, а в остальных частях дома провести ремонтные работы. Однако, жильцы были недовольны таким решением и начали сбор подписей в поддержку полного расселения своего дома, пишет РБК.