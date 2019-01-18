Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Шереметьево

18.01.2019 06:42



В российском аэропорту Шереметьево российские правоохранители задержали Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку), Александра Кириллова (Алекса Лесли), Андрея Жежко и Марию Жаркову, которые были депортированы из Таиланда, где их обвиняли в том, что они организовали незаконный "секс-тренинг" в стране. Как сообщила гражданская супруга Лесли Кристина Шереметьева, их обвиняют в вовлечении в занятия проституцией. Представитель МВД подтвердил эти данные, пишет РИА Новости.