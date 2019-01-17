Настя Рыбка и Алекс Лесли депортированы в Россию

17.01.2019 09:42



Скандально известные Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли) были депортированы в Россию. Как передает ТАСС, вместе с ними – еще пять человек, среди которых граждане Белоруссии. Последние в ближайшее время из Москвы будут депортированы в Минск.

Напомним, что все они ранее получили условные и фактические сроки заключения. Причиной этого стала организация нелегального секс-тренинга в Таиланде. Фактический срок арестованных, которые признали свою вину, оказался равен уже отбытому (в течение нескольких месяцев они отбывали срок заключения в Тае).

История с Рыбкой долгое время обсуждалась в СМИ. Некоторые даже предсказывали им многолетние сроки заключения за организацию тренинга, что запрещено законами Таиланда.