В Британии арестовали российский сухогруз

17.01.2019 23:46



Российский сухогруз «Кузьма Минин был арестован британскими портовыми властями города Фалмут, сообщает «ТАСС». Согласно полученным данным, судно было арестовано из-за долгов своего владельца. Прежде чем попасть в порт Великобритании судно "напоролось" на мель неподалеку от гавани, но с помощью местных властей его удалось отбуксировать в порт. Изначально судно продолжительное время не могло покинуть воды Нидерланд, по причине коммерческих проблем его владельца с контрагентами.