Путин допустил $1,4 млрд инвестиций Сербии для «Турецкого потока»

17.01.2019 22:52



По итогам проведения совместной пресс-конференции Владимира Путина и Александра Вучича президент России сделал заявление, что он всерьез рассматривает вопрос инвестиций в Сербию, с целью «провести» «Турецкий поток» через её территории, сообщает «РБК». Порядка $1,4 млрд. правительство России готово инвестировать в экономику Сербии, при условии расходования данных средств на строительство инфраструктуры, которая необходима для «прокладки» «газовой ниточки». По предварительным данным, запуск газопровода запланирован на конец текущего года.