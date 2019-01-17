«Газпром» заявил об отмене швейцарским судом ареста акций компании

17.01.2019 22:43



Швейцарский суд сообщил о снятии «ареста» с денежных средств компании «Газпром», которые являются «активами» в проекте строительства «Северного потока-2», сообщает «РБК». Заявление «Газпрома» было опубликовано буквально спустя пару часов после того, как глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил о том, что счета «Газпрома» арестованы уже в трёх странах: Швейцария, Нидерланды, Великобритания, а Киев планирует в ближайшее время получить с компании задолженность в принудительном порядке.