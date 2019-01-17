Минобороны ответило на критику «Авангарда»

17.01.2019 20:50



Министерство обороны России в «пух и прах» разбило критику «эксперта» Андрея Горбачевского, который раскритиковал современный отечественный сверхзвуковой ракетный комплекс «Авангард», сообщает «Российская газета». Минобороны заявило, что вышеназванная статья, опубликованная в одной из российских газет, является ничем иным как дилетантской и слабо замаскированной попыткой выведать секреты военного ракетного комплекса. Полный ответ Министерства обороны размещен на одной из официальных страниц в социальных сетях. Представители военного ведомства подчеркнули, что они не намерены вступать в дискуссии на данную тему, несмотря на различные провокации.