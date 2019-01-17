Пенсионный фонд сократит несколько тысяч сотрудников в 2019 году

17.01.2019 19:54



Порядка 2-3 тыс. человек будут уволены из рядов Пенсионного фонда, в связи со структурной перестройкой организации, вызванной компьютеризацией определенной части процессов, сообщает «РБК». Об этом сообщил глава ведомства Антон Дроздов. Глава ПФР рассказал о том, что его ведомство нацелено на цифровую модель взаимодействия с гражданами, что неизбежно повлечет за собой сокращение значительной части кадрового персонала. По данным на конец 2017 года, в рядах Пенсионного фонда работало чуть более 108 тыс. человек.