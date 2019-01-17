Большинство видов кофе находятся под угрозой исчезновения

17.01.2019 18:54



Изменение климата угрожает огромному количеству организмов на нашей планете и растения не являются исключением. Согласно новому исследованию специалистов Королевского Ботанического сада, 60% видов дикого кофе – включая арабику, самое ценное в мире кофейное растение – находятся под угрозой исчезновения, пишет IFLScience.

Известно 124 вида дикого кофе, большинство из которых встречается в Африке и на Мадагаскаре. Мировая кофейная промышленность опирается на два вида культивируемого кофе: арабику (Coffea arabica), которая составляет 60% продаваемого кофе, и робусту (Coffea canephora), которая дает нам остальные 40%.

Во время проведения исследования ученые обнаружили, что по крайней мере 60% всех видов дикого кофе находятся под угрозой исчезновения. Более того, они обнаружили, что 28% видов не встречаются ни в каких охраняемых районах, и нынешние меры по сохранению дикого кофе “неадекватны”.

"В целом, тот факт, что риск вымирания всех видов кофе был настолько высок – почти 60% – это намного выше нормальных показателей риска вымирания для растений", - сказал ведущий автор исследования Аарон Дэвис.

Хотя мы получаем наш кофе из культивированных культур, а не из диких кофейных растений, новые результаты проблематичны, поскольку мы полагаемся на дикий кофе для их поддержания. По мере потепления планеты нам нужно будет скрещивать наши кофейные культуры с дикорастущими растениями, которые более генетически разнообразны, чтобы производить растения, которые более устойчивы к изменению климата, наряду с вредителями и болезнями, которые приходят с ним.

"Мы будем призывать эти дикие ресурсы снова и снова", - сказал Дэвис.

Кофейные плантации арабики очень ограничены с точки зрения генетического разнообразия и, вероятно, не справятся с изменением климата. Арабика естественным образом произрастает в Южном Судане и Эфиопии, крупнейшем производителе кофе в Африке, и сокращение этого вида может иметь серьезные последствия для экономически важной кофейной промышленности страны.