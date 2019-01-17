Как бактерии могут защитить нас от гриппа

17.01.2019 14:19



По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно во всем мире от гриппа умирает до 650 000 человек. Вирус гриппа в первую очередь поражает эпителиальные клетки верхних и нижних дыхательных путей. Эти клетки кишат сообществами бактерий. Возможно ли, что состав этих колоний может повлиять на способность вируса гриппа размножаться и вызывать болезни?

По словам ученых, новое исследование приближает нас к созданию пробиотической таблетки против гриппа. Исследователи заявили, что слегка изменив бактерии в носу и горле, они смогут победить грипп. Бактерии покрывают каждый дюйм тела человека, как внутри, так и снаружи, а термин "микробиом" относится ко всем микроорганизмам. Бактерии в нашей дыхательной системе в настоящее время получают повышенное внимание. Некоторые из них, считают ученые, могут защитить нас от болезней, пишет MedicalNewsToday.

Недавнее исследование, проведенное учеными Мичиганского университета в Анн-Арборе, исследует потенциал манипулирования этими бактериальными популяциями для снижения риска заболеваний.

"Мне нравится идея работы с нашими микробами, а не рассматривать их как врага, которого нужно искоренить", - говорит ведущий автор исследования, профессор Бетси Фоксман.

В частности, профессор Фоксман заинтересована в понимании роли микробов в нашей восприимчивости к гриппу. По ее словам, важно найти новые пути снижения риска заражения гриппом. Для многих из нас заболевание гриппом не несет больших неприятностей. Однако, для людей из групп высокого риска - молодых, пожилых или беременных - грипп может привести к серьезным осложнениям, таким, как, например, пневмония.

Хотя вакцины против гриппа хорошо работают, они не эффективны в предотвращении всех штаммов, и не у всех есть легкий доступ к ним. Разработка экономически эффективного и простого способа снижения риска гриппа является насущной проблемой общественного здравоохранения.