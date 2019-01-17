Китайский корабль попал в другое измерение в районе «Нового Бермудского треугольника»

17.01.2019 18:28



Китайский грузовой корабль попал в другое измерение после того как оказался в районе, известном как Бермудский треугольник, расположенном в Тихом океане.

Бермудский треугольник - это малоизученный регион на севере Атлантического океана. Как сообщает express.co.uk, в этой аномальной зоне, при странных обстоятельствах пропали многие самолеты и корабли. Но эта аномальная зона далеко не единственная. Море Дьявола или Драконов треугольник так японские рыбаки называют тихоокеанские воды вокруг острова Миякедзима (в 128 километрах к югу от Токио). Там не раз пропадали корабли и самолеты, очевидцы наблюдали НЛО и корабли-призраки, поэтому японские моряки стараются обходить этот район стороной.

Зимой 2012 года китайское судно «Лин-дже» с 19 членами экипажа на борту не прибыло в японский порт Kagoshima. Корабль исчез где-то в море Дьявола, даже не подав сигнала SOS. Поиски судна ни к чему не привели.

Эксперт в области паранормальных явлений профессор Junichi Yaoi полагает, что корабль попал в другое измерение и это объясняет то, почему его останки до сих пор не были обнаружены.

«Позвольте объяснить это на простом примере - представьте радиоволну. Телепрограммы создаются в студии, но они транслируются на большие расстояния. При этом никто не видит и не может ощутить радиоволн. То, о чем я говорю, может быть другим измерением здесь, где мы живем, но мы не можем его увидеть», – сообщил Junichi Yaoi.

Это далеко не первый раз, когда доктор Yaoi делает столь сенсационные заявления. Еще одна из его теорий указывает на то, что в исчезновениях судов виновата черная дыра.

По словам исследователя, существует множество версий касательно исчезновений кораблей. Вероятно, часть танкеров затонула из-за состояния моря во время шторма, но остальные суда просто исчезли.