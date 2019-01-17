Отток капитала из России вырос в 2,7 раза

17.01.2019 18:19



Как сообщили специалисты Центрального банка России, в 2018 году чистый отток капитала частного сектора из России составил порядка $67,5 млрд, что в 2,7 раза превышает показатели 2017 года. В ЦБ полагают, что аккумуляции валюты на иностранных счетах кредитных организаций способствовала приостановка закупки регулятором для Министерства финансов РФ валютных средств в рамках исполнения бюджетного правила, пишет газета Ведомости.