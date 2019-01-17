Олег Дерипаска подал к Зюганову иск на миллион рублей

17.01.2019 12:37



Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову с требованием взыскать с политика возмещение морального вреда. Об этом в разговоре с Интерфаксом рассказал представитель Дерипаски. Сумма иска – один миллион рублей.

Поводом для иска послужило высказывание Зюганова, сделанное в ходе заседания Госдумы 9 января. Лидер коммунистов заявил, что бизнес, который основал Дерипаска – это афера и преступление. Предприниматель счел, что подобные слова стали намеренной попыткой оскорбить и нанести ущерб репутации основателю «РусАла» и всем сотрудникам компании.