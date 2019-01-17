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В Хакасии назвали причины увольнения экс-замминистра финансов

17.01.2019 15:58
В Хакасии назвали причины увольнения экс-замминистра финансов

Глава пресс-службы губернатора Хакасии Ирина Бутенко заявила, что Галина Спиридонова, которая ранее занимала пост заместителя министра финансов региона, покинула должность из-за того, что истек срок заключенного с ней трудового контракта. По словам Бутенко, ее увольнение не имеет никакого отношения к истории с выплатой премий хакасским чиновникам. Так, новый губернатор Хакасии Валентин Коновалов выписал премии некоторым своим подчиненным в размере порядка 200 - 400 тыс. рублей за 1.5 месяца работы. Как ранее сообщил портал "Агентство информационных сообщений", Галина Спиридонова была снята со своего поста за то, что выразила свое возмущение выплатой чиновникам слишком больших премиальных, пишет РИА Новости.

Глава Хакасии выдал премии высшим чиновникам за счет бюджетников
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