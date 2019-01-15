Глава Хакасии выдал премии высшим чиновникам за счет бюджетников

15.01.2019 23:57



Валентин Коновалов, занимающий пост главы Республики Хакасии, оказался в центре громкого скандала, после того как выдал ключевым чиновникам республики огромные премии, сообщают «Известия». Глава республики выплатил чиновникам премии от 200 до 400 тыс. рублей, что составило около 300% от их обычного оклада. Стоит отметить, что премированные чиновники занимают свои должности чуть более чем 1,5 месяца. Премии были выплачены из бюджетных средств «за счет экономии по фонду оплаты труда».