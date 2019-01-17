СБУ назвала причину задержания журналистки Елены Бойко

17.01.2019 14:53



В СБУ назвали причины ареста украинской журналистки Елены Бойко. Так, по словам официального представителя пресс-службы СБУ, в течение нескольких лет Бойко вела агитационную деятельность против действующей украинской власти, призывая к нарушению территориальной целостности Украины. В связи с чем, один из судов Львова выдал разрешение на ее арест. В настоящее время, Бойко находится в СИЗО Харькова, но уже в ближайший четверг она будет этапирована во Львов. Ей грозит наказание сроком до пяти лет лишения свободы, пишет РИА Новости.