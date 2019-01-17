Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
17 ЯНВ, 06:27 МСК
USD (ЦБ)    66,7617
EUR (ЦБ)    76,1350

17 ЯНВ, 06:27 МСК
USD (ЦБ)    66,7617
EUR (ЦБ)    76,1350

На Украине арестовали высланную из РФ украинскую журналистку Елену Бойко

17.01.2019 06:08
На Украине арестовали высланную из РФ украинскую журналистку Елену Бойко

По словам Галины Перфильевой, адвоката украинской журналистки Елены Бойко, которую депортировали из России за нарушение режима, Бойко была арестована и, в настоящее время, находится в СИЗО города Львова. Против нее заведено уголовное дело о призывах к нарушению территориальной целостности Украины. Вместе с тем, Перфильева заявила, что депортация из России ее подопечной является незаконной, так как постановление суда о депортации датировано 15 января и защите дается 10 дней на его обжалование. Поэтому, в момент выдворения Бойко из страны, оно даже не вступило в силу, пишет ТАСС.

Украинскую журналистку Елену Бойко депортировали из России
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Женское лидерство. Почему успешные технологии управления отказываются от маскулинности

Женское лидерство. Почему успешные технологии управления отказываются от маскулинности
Бизнес и психология

О новых подходах к измерению конкурентоспособности в условиях перехода к неоиндустриальной модели развития

О новых подходах к измерению конкурентоспособности в условиях перехода к неоиндустриальной модели развития
Исследования

ТВ против YouTube: кто выигрывает конкуренцию за зрителя?

ТВ против YouTube: кто выигрывает конкуренцию за зрителя?
Новые возможности

Конец эры тотального доминирования GPS. Что идет на смену?

Конец эры тотального доминирования GPS. Что идет на смену?
Наука и технологии 2

Отказаться от зеленых бумажек. Какие страны вместе с Россией хотят избавиться от влияния доллара

Отказаться от зеленых бумажек. Какие страны вместе с Россией хотят избавиться от влияния доллара
Экономика 1

Обвал на фондовых рынках США: коррекция или пролог нового мирового кризиса?

Обвал на фондовых рынках США: коррекция или пролог нового мирового кризиса?
Экономика

Узнай, страна

В Москве и Подмосковье пассажиры МЦД смогут оплатить проезд бесконтактным способом

В Москве и Подмосковье пассажиры МЦД смогут оплатить проезд бесконтактным способом

Татарстан, Крым, Калининград и Ульяновская область возглавили рейтинг по льготам для ИТ-компаний

Татарстан, Крым, Калининград и Ульяновская область возглавили рейтинг по льготам для ИТ-компаний

В Томске проходит XX Сибирская молодежная ассамблея «Профессии будущего. Менеджмент поколений»

В Томске проходит XX Сибирская молодежная ассамблея «Профессии будущего. Менеджмент поколений»

В Москве представили рейтинг инновационного развития регионов России

В Москве представили рейтинг инновационного развития регионов России

Новости СМИ

Новости дня

00:35 Администрация японского отеля с роботами вернет на работу людей Администрация японского отеля с роботами вернет на работу людей
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
00:23 Британский парламент выразил доверие правительству Мэй Британский парламент выразил доверие правительству Мэй
16 ЯНВ, 23:56 Названы страны с самыми красивыми женщинами Названы страны с самыми красивыми женщинами
16 ЯНВ, 23:41 Назван главный кандидат на участие в «Евровидении-2019» от России Назван главный кандидат на участие в «Евровидении-2019» от России
16 ЯНВ, 22:39 Задержан гендиректор производителя водки «Пять озер» и «Хаски» Задержан гендиректор производителя водки «Пять озер» и «Хаски»
16 ЯНВ, 22:24 YouTube запретил публиковать опасные челленджи и пранки YouTube запретил публиковать опасные челленджи и пранки
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
16 ЯНВ, 21:50 «Газпром» увеличил добычу газа «Газпром» увеличил добычу газа

Узнай, страна!

16 ЯНВ, 17:18 В Москве и Подмосковье пассажиры МЦД смогут оплатить проезд бесконтактным способом В Москве и Подмосковье пассажиры МЦД смогут оплатить проезд бесконтактным способом
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
16 ЯНВ, 16:45 Татарстан, Крым, Калининград и Ульяновская область возглавили рейтинг по льготам для ИТ-компаний Татарстан, Крым, Калининград и Ульяновская область возглавили рейтинг по льготам для ИТ-компаний
16 ЯНВ, 16:27 В Томске проходит XX Сибирская молодежная ассамблея «Профессии будущего. Менеджмент поколений» В Томске проходит XX Сибирская молодежная ассамблея «Профессии будущего. Менеджмент поколений»
14 ЯНВ, 14:43 Омских бизнесменов приглашают на семинар «Финансовые инструменты экспорта» Омских бизнесменов приглашают на семинар «Финансовые инструменты экспорта»
10 ЯНВ, 17:03 В Тамбовской области прошла успешные испытания «Система-112» В Тамбовской области прошла успешные испытания «Система-112»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter