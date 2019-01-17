На Украине арестовали высланную из РФ украинскую журналистку Елену Бойко

17.01.2019 06:08



По словам Галины Перфильевой, адвоката украинской журналистки Елены Бойко, которую депортировали из России за нарушение режима, Бойко была арестована и, в настоящее время, находится в СИЗО города Львова. Против нее заведено уголовное дело о призывах к нарушению территориальной целостности Украины. Вместе с тем, Перфильева заявила, что депортация из России ее подопечной является незаконной, так как постановление суда о депортации датировано 15 января и защите дается 10 дней на его обжалование. Поэтому, в момент выдворения Бойко из страны, оно даже не вступило в силу, пишет ТАСС.