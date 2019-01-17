Виталий Милонов требует запретить рекламу экстрасенсов на телевидении

17.01.2019 08:58



Депутат Государственной думы Виталий Милонов выступил с очередным предложением: ввести запрет на рекламу экстрасенсов на телевидении. Информация об этом поступила от агентства новостей «Москва». Парламентарий убежден, что сами экстрасенсы представляют гораздо большую опасность, чем, например, сигареты или алкоголь.

«Поэтому надо их совместно признать негодяями и запретить», — считает Милонов, говоря об экстрасенсах. Вместе с этим, как отмечает депутат, на данный момент у членов правительства его инициатива пока не нашла поддержки.