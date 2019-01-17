Первые в истории растения, высаженные на Луне, погибли

17.01.2019 10:31



Как ранее сообщалось, на китайском зонде «Чанъэ-4» на Луне взошли первые в истории человечества растения – семена картофеля и хлопка. Однако все они погибли. Китайские специалисты, объясняя причины этого, пояснили, что в данный момент на спутнике Земли пришло время лунной ночи, во время которой температура может достигать отметки в -170°С. Кроме этого, как отмечают ученые, в течение самого эксперимента они не рассчитывали на то, что растения долго проживут.