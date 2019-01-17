Япония выразила протест России из-за оштрафованных рыбаков на южных Курилах

17.01.2019 08:28



Япония выразила России протест в связи со штрафом, который пограничники выписали двум японским судам, занимавшимся ловлей в районе южных Курил, сообщает РИА Новости со ссылкой на Киодо. Инцидент произошел 7 января около острова Кунашир. Пограничники РФ проверили у двух суден штраф, и, выявив нарушения, стали требовать заплатить штраф.

В МИД Японии заявили, что подобные действия неприемлемы.