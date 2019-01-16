Треть жителей Японии хотят вернуть четыре Курильских острова

16.01.2019 09:58



ТК NHK провел опрос, по итогам которого 38% опрошенных заявили о том, что правительство Японии должно добиться от России передачи южных Курильских островов, передает ТАСС. Речь идет не только Кунашире, Итурупе и Шикотане, но и о мелких островах – их японцы называют Хабомаи.

Вместе с этим 38% респондентов считают, что передача островов должна происходить поэтапно: сначала Шикотан и Хабомаи, и затем — Кунашир и Итуруп. Однако 10% участников опроса считают, что Россия может передать Японии только два острова – Шикотан и Хабомаи.