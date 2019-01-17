Военнослужащим запаса запретят пользоваться соцсетями

17.01.2019 07:46



Действующим и ушедшим в запас военнослужащим запретят пользоваться социальными сетями. Такую инициативу рассматривает Министерство обороны РФ. Запрет будет распространяться только на тех военных, которые служили в специальных частях, на которых был установлен секретный режим или тех, кто имел доступ к сведениям, представляющим государственную тайну. Срок ограничения будет составлять пять лет, пишет газета Известия.